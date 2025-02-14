«Я останусь с тобой»: Мизулина представила совместный клип с SHAMAN
Мизулина и SHAMAN выпустили совместный клип на песню «Я останусь с тобой»
Фото - © t.me/ekaterina_mizulina
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина представила клип на композицию «Я останусь с тобой», которая была записана совместно с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN.
«Мы с SHAMAN приехали в школу и вот, что из этого вышло. После просмотра этого клипа ОГЭ и ЕГЭ в кармане», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.
Клип Мизулиной и SHAMAN доступен для просмотра по ссылке. Автором песни выступает Ярослав Дронов.
Ранее глава Лиги безопасного интернета заявила, что 9 марта раскроет подробности о своих отношениях с SHAMAN.