«Я останусь с тобой»: Мизулина представила совместный клип с SHAMAN

сегодня в 11:50

Мизулина и SHAMAN выпустили совместный клип на песню «Я останусь с тобой»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина представила клип на композицию «Я останусь с тобой», которая была записана совместно с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN.

«Мы с SHAMAN приехали в школу и вот, что из этого вышло. После просмотра этого клипа ОГЭ и ЕГЭ в кармане», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Клип Мизулиной и SHAMAN доступен для просмотра по ссылке. Автором песни выступает Ярослав Дронов.

Ранее глава Лиги безопасного интернета заявила, что 9 марта раскроет подробности о своих отношениях с SHAMAN.