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Мизулина раскроет подробности своих отношений с SHAMAN 9 марта

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась, что 9 марта раскроет подробности о своих отношениях с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN, сообщает aif.ru .

«Вы все узнаете 9 марта», — ответила Мизулина кемеровскому школьнику, задавшему соответствующий вопрос.

Эта тема была затронута во время встречи главы Лиги безопасного интернета со студентами и школьниками.

3 февраля в Москве на встрече с учащимися SHAMAN и Мизулина якобы поцеловались.

Позже Дронов отметил, что этот поцелуй был инсценирован, и что его и главу Лиги безопасного интернета связывает лишь общее чувство патриотизма к России.

Он также добавил, что некоторые детали их отношений будут раскрыты 9 марта.