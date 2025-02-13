Мизулина раскроет подробности своих отношений с SHAMAN 9 марта
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поделилась, что 9 марта раскроет подробности о своих отношениях с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN, сообщает aif.ru.
«Вы все узнаете 9 марта», — ответила Мизулина кемеровскому школьнику, задавшему соответствующий вопрос.
Эта тема была затронута во время встречи главы Лиги безопасного интернета со студентами и школьниками.
3 февраля в Москве на встрече с учащимися SHAMAN и Мизулина якобы поцеловались.
Позже Дронов отметил, что этот поцелуй был инсценирован, и что его и главу Лиги безопасного интернета связывает лишь общее чувство патриотизма к России.
Он также добавил, что некоторые детали их отношений будут раскрыты 9 марта.