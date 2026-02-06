Химкинская картинная галерея представит тактильные копии картин для незрячих посетителей

Химкинская картинная галерея им. С. Н. Горшина с 13 февраля представит тактильные копии картин для незрячих и слабовидящих посетителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Проект стал возможен благодаря грантовой поддержке программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт».

Вниманию посетителей будут представлены тактильные копии картин разных жанров: пейзаж «Зимний вечер» кисти А. К. Саврасова (1890-е гг.), «Крым. Парусник на море» Л. Ф. Лагорио (конец XIX в.), «Гостиная дома Трубецкого» В. Н. Кучумова (начало ХХ в.) и батальная сцена В. С. Пшеничникова «Бой Пересвета с Челубеем» (1949).

Тактильные копии созданы с применением специальной технологии. Она преобразует живописный слой в точный и детализированный рельеф, сохраняя композицию и особенности авторского мазка представленных оригиналов. Таким образом, технология позволяет передать характер письма художника и композицию произведения, делая изобразительное искусство доступным для тактильного восприятия. Каждый тактильный объект будет сопровождаться специальной NFC-меткой с указанием названия картины, имени автора и кратким описанием произведения.

Внедрение тактильных моделей является частью комплексной программы Химкинской картинной галереи по развитию инклюзивной среды. В планах учреждения — дальнейшее расширение коллекции тактильных экспонатов и проведение специализированных экскурсий и мероприятий для посетителей с ограниченными возможностями зрения.

Стоит отметить, что Картинная галерея имени Горшина обладает богатой коллекцией произведений русских живописцев XIX–XX веков. В учреждении хранится более 16 000 музейных предметов живописи, графики, скульптуры, филокартии, редкой книги и документов. Основу фонда составило личное собрание выдающегося ученого, заслуженного деятеля науки и техники, профессора Сергея Николаевича Горшина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.