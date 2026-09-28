Гуф пришел на свадьбу сестры с новой девушкой. Кто она?

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, известный как Гуф, появился на свадьбе своей сестры Ольги в компании эффектной брюнетки. Они держались за руки и провели вместе весь вечер, сообщает Super .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как спутница нежно гладит рэпера по спине и снимает происходящее на смартфон. Пара все время провела вместе, отвлекаясь только на поздравления.

Журналисты выяснили, что новую избранницу артиста зовут Валерия Атаджанова, в соцсетях она известна под фамилией Ботвиньева. Ей 27 лет, девушка не имеет отношения к публичности и пассивно ведет социальные сети. Она подписана только на чаты для знакомств и группы по поиску моделей для съемок.

Если верить некоторым фотографиям, то в 2025 году Валерия вышла замуж, о разводе ничего не сказано. Официально новые отношения Гуф не комментировал.

За спиной рэпера множество романов. Его первой супругой была Айза, которая родила ему сына Сэма. В том числе он крутил роман с певицей Кэти Топурией, а затем вступил в брак с Юлией Королевой, у пары родилась дочь, но потом они со скандалом расстались. Последней избранницей Долматова была Разият Салахова, которая назвала отношения с ним — «тремя годами с монстром».

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