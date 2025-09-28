Губернатор Подмосковья Воробьев принес венок на церемонию прощания с Кеосаяном
Фото - © Сергей Дружинин, РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принес венок на церемонию прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. 28 сентября проводится прощание в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, передает корреспондент РИАМО.
Венок, который Воробьев принес на церемонию прощания, состоит из цветов красного и белого цвета. Он выглядит пышно и траурно.
К цветам прикреплена ленточка с надписью: «От губернатора Московской области».
Кеосаян умер 26 сентября. Ему было 59 лет.
Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян не сдержала слез на церемонии прощания с супругом. Она, заплаканная от горя, шла в окружении охраны.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.