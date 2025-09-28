сегодня в 15:08

Губернатор Подмосковья Воробьев принес венок на церемонию прощания с Кеосаяном

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принес венок на церемонию прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном. 28 сентября проводится прощание в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, передает корреспондент РИАМО.

Венок, который Воробьев принес на церемонию прощания, состоит из цветов красного и белого цвета. Он выглядит пышно и траурно.

К цветам прикреплена ленточка с надписью: «От губернатора Московской области».

Кеосаян умер 26 сентября. Ему было 59 лет.

Ранее главред телеканала RT Маргарита Симоньян не сдержала слез на церемонии прощания с супругом. Она, заплаканная от горя, шла в окружении охраны.

