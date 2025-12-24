Группа «Уматурман» подняла цену за корпоратив до 4 млн и осталась без заказов

Перед Новым годом группа «Уматурман» подняла стоимость своих выступлений с 3 до 4 млн рублей, теперь она осталась без заказов на праздники, сообщает Mash .

На декабрь и январь выступлений у лидеров группы братьев Кристовских почти нет. Даже самые загруженные в праздники даты у группы сейчас свободны.

Как рассказали менеджеры, цены подняли в надежде на новогодний ажиотаж. Теперь группа активно ищет клиентов и предлагает скидку. Артисты готовы выступать 45 минут за 3,5 млн рублей.

Райдер у рокеров остался достаточно богатым. Солистам требуется два VIP-люкса и перелет бизнес-классом. Команде нужно подготовить восемь стандартных номеров и эконом-класс. В гримерке должны быть сливочное масло 82,5%, молоко, сгущенка, кола, энергетик и элитный алкоголь (текила Patron (от 5 до 14 тыс. рублей за бутылку), вино совиньон и шираз). Еще на стол — оливье и греческий салат (без мяса, поскольку артисты — веганы). От водителей просят соблюдать тишину.

