Граффити закрыли щитами: новая провокационная работа Бэнкси появились в Лондоне

сегодня в 17:09

Новая скандальная работа анонимного английского художника стрит-арта Бэнкси появилась на стене Королевского суда Лондона. Граффити оперативно закрыли щитами, но их успели запечатлеть очевидцы, сообщает ТАСС .

На рисунке изображен судья, который молотком бьет протестующего. Жертва лежит, а в руках держит плакат, на котором можно разглядеть следы красной краски, олицетворяющей кровь.

На следующем кадре видно, что граффити закрыли щитами. Рядом дежурят люди в форме.

Политический активист, режиссер и художник ведет свою деятельность с 1990-х. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестно. Вокруг его личности ходит множество слухов.

Ранее художник опубликовал фотографию новой работы, вновь оставив поклонников в недоумении относительно ее точного местонахождения. На снимке изображен трафаретный маяк на глухой бежевой стене, чья тень искусно вписана в реальную тень от уличного столба.