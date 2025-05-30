«Маяк-невидимка»: Бэнкси представил новую работу с оптической иллюзией

На снимке изображён трафаретный маяк на глухой бежевой стене, чья тень искусно вписана в реальную тень от уличного столба. Этот визуальный трюк создаёт поразительную иллюзию — кажется, будто сам маяк является всего лишь отражением городской инфраструктуры.

Арт-критики уже окрестили работу «глубокой метафорой современного искусства», где граница между реальностью и её восприятием становится размытой. Надпись «Я хочу быть тем, что ты видишь во мне» усиливает философский подтекст, отсылая к вопросам идентичности и субъективности взгляда.

Интернет-детективы выдвигают версию, что новый шедевр может находиться в Марселе — отчасти из-за средиземноморского колорита на фото, отчасти из-за любви художника к портовым городам. Однако, как всегда у Бэнкси, точное местоположение остаётся частью художественной игры.