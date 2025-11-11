Готовится к переезду: Пугачева выбрала новую страну для проживания

Певица Алла Пугачева может в ближайшее время сменить место жительства и переехать из Кипра в Швейцарию. Там артистка хочет купить недвижимость, передает «Сайт MK.Ru» .

Пугачева, проживающая в последние годы на Кипре, рассматривает возможность переезда на постоянное место жительства в Швейцарию. Об этом рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, отметив, что певица планирует приобрести дом в этой стране.

Новость о возможном переезде вызвала обсуждение в российском шоу-бизнесе. Многие считают, что такой шаг может стать ошибкой для Пугачевой. Эксперты отмечают, что Швейцария отличается высокими ценами на жилье и продукты, а также неторопливым обслуживанием. Кроме того, в стране распространены французский, итальянский, романшский и немецкий языки, а русскоязычное сообщество невелико.

Поклонники считают, что Пугачевой, привыкшей к вниманию публики, может быть сложно адаптироваться к новой среде, где ее будут реже узнавать на улицах. В то же время отмечаются и плюсы переезда: хорошая экология, развитая инфраструктура для детей и знаменитые горнолыжные курорты.

