сегодня в 22:25

После насыщенного дня фестиваля «КиноБраво» и просмотра конкурсных фильмов участники мероприятия собрались, чтобы вспомнить и исполнить хиты из российского и зарубежного кинематографа в формате караоке, сообщается в пресс-релизе события.

В уютном зале появились такие российские артисты Виктория Маслова, Светлана Камынина, Вячеслав Макаров, Анастасия Макеева, Мария Кожевникова и Роман Архипов, а также гости из разных стран.

На входе их ожидал сюрприз: лотерея, определяющая кто сможет выйти на сцену, а кто будет зрителем. Некоторые вытягивали свой номер с волнением, другие — с уверенностью и спешили на сцену.

Ведущим вечера стал Роман Архипов. Возможность выступить получили не только профессионалы, но и участники делегаций и представители СМИ, включая гостей из ЮАР и Бразилии.

В зале звучали известные мелодии из фильмов «Стиляги», «С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию» и многих других.

Жюри, в состав которого вошли российские актрисы Анастасия Макеева, Мария Кожевникова, Виктория Маслова и китайский продюсер Ду Лян, единогласно признало победителем конкурса фотографа Геннадия Авраменко.

Этот вечер стал отличной возможностью для гостей стран БРИКС узнать музыкальные шедевры российского кино, что вновь подтвердило, как музыка объединяет людей. Завтра участники продолжат деловую программу и конкурсные показы.