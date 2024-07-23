Горожан научат петь, танцевать и рисовать на фестивале «Лето в Москве»

Во время фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» культурные центры столицы проведут праздничные мероприятия для всех горожан, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Горожане смогут провести время на свежем воздухе с 24 по 30 июля. На площадках под открытым небом гостей примут многие культурные центры Москвы. Все желающие смогут пройти мастер-класс по латине, поездить на роликах, научиться рисовать и делать оригами.

В культурном центре «Загорье» 24 июля посетителей научат сочинять сказки. А 25 июля в библиотеке №44 проведут мастер-класс для тех, кто хочет научиться рисовать.

Сотрудники культурного центра «Гармония» 27 июля научат гостей плести узелки и создавать ловец снов. Парк «Озеропарк» 29 июля проведет мастер-класс по рисованию акварелью.

В культурном центре «Зеленоград» 27 июля для семей организуют спортивный мастер-класс по латинским танцам. Также в парке культуры «Озеропарк» 25 июля пройдет концерт группы On Air Project.