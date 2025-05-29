«Город профессий» откроется 1 июня в парках Подмосковья

1 июня более чем в 90 парках Подмосковья пройдет общеобластное мероприятие «Город профессий», приуроченное ко Дню защиты детей. Юные посетители смогут попробовать себя в разных профессиях на интерактивных площадках: спасателя, врача, повара, эколога и т. д. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Также в этот день пройдут концерт детских исполнителей и коллективов, творческие мастер-классы, шоу-программы и многое другое.

В 67 подмосковных парках пройдет ежегодная акция от команды губернатора, в рамках которой детей угостят бесплатным мороженым.

Так, в парке «Городок», Рузский м. о., всех желающих приглашают на «Блестящую дискотеку» из фольги и химическое, мыльное и крио шоу. Украшением праздника станут концертная программа творческих коллективов, цирковое представление и шоу роботов. Помимо этого, для гостей в рамках мероприятия откроются «воздушный дом» и планетарий.

В парке им. Н. Островского, г. о. Ступино, гостей ждут показательные выступления в скейт-парке, интерактивный «Урок чистой воды» профессора Водичкина, мастер-класс по чирлидингу и праздничный концерт. В вечерней программе всех желающих ждет пенная дискотека.

Парк Мира, г. о. Мытищи, откроет для юных гостей интерактивную зону «Город профессий» и проведет музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес». Особенностью программы станут научное шоу, интерактивный спектакль «Гонки на зебре» и поролоновое шоу. Все желающие увидят фокусника и спектакль «Любознательный слоненок».

Городской парк, м. о. Шаховская, встретит посетителей шоу ростовых фигур и мыльных пузырей. Помимо этого, гости смогут принять участие в мастер-классах и викторине «Город профессий», а также посетить выставку и игровую программу «Город детства».

Парк Мира, г. о. Коломна, подготовил для посетителей развлекательную программу «Емеля в городе профессий» и интерактивные площадки: «Аллея дизайна», «Швейный переулок», «Литературный сквер», «Спортивный бульвар», «Улица медиков» и другие. Также гостей ждет концертная программа «Открой свои таланты».

Мероприятия организованы при поддержке министерства культуры и туризма, министерства социального развития Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.