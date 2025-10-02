«Горд был сниматься рядом»: Егор Шип рассказал о работе с Данилой Козловским

Егор Шип о работе с Данилой Козловским: он здорово помог мне на площадке

Артист лейбла Black Star Егор Шип поделился впечатлениями о своем участии в детективном триллере «Бар „Один звонок“», где ему удалось поработать с актером Данилой Козловским, сообщает Газета.ru со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра KION.

«Горд был сниматься рядом с Данилой Валерьевичем, он здорово помог мне на площадке, мне хотелось выкладываться на 200% рядом с ним! На репетиции Данила читал со мной сценарий, чтобы мы оба нашли общую волну и влились в атмосферу сериала», — рассказал Егор Шип.

Он также выразил положительные эмоции от работы с актером Каем Гетцем, известным по таким проектам, как «Гром: Трудное детство» и «Пророк». Шипа впечатлил его подход к работе. Артист отметил, что «парень в своей тарелке, и у него получается делать свое дело с душой».

Егор Шип дебютировал в детективном триллере «Бар „Один звонок“», вышедшем на платформе KION 1 октября. В этом проекте артист Black Star исполнил роль блогера, оказавшегося в числе посетителей загадочного бара, где людям предлагают сыграть в «русскую рулетку» в обмен на возможность позвонить в загробный мир. Режиссером фильма выступил Сергей Филатов.

