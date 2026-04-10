Гонорары Кристины Орбакайте сократились вдвое

Кристина Орбакайте сократила доходы от выступлений: гонорары за частные концерты снизились почти вдвое, а число заказов в России резко упало, сообщает kp.ru .

Сейчас певица в основном выступает за границей — в ресторанах, клубах и небольших залах Европы и США. Ранее Орбакайте собирала крупные площадки, а ее гонорар за частный концерт достигал 4 млн рублей.

«Гонорар Орбакайте за частный концерт снижается при торге и до $25 тыс. (1,9 млн руб.). Плюс оплата билетов и суточных. Однако в России никто не интересуется ее выступлениями. Поэтому и корпоративов нет. А за концерты в заграничных ресторанах и клубах платят в среднем $10 тыс. (778 тыс. руб.). И это за полтора часа работы», — выяснил KP.RU.

По данным издания, число съемок и других выступлений сократилось примерно в 20 раз. Частные заказы поступают лишь раз в несколько месяцев. Основной доход артистке приносят зарубежные мини-турне, где аудиторию составляют преимущественно русскоязычные зрители.

Ранее инсайдеры утверждали, что певица связывает спад интереса к концертам с позицией Аллы Пугачевой, которая якобы настроила часть российской публики против семьи.

