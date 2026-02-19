Глюкоза заявила, что хочет сделать пластику лица

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, заявила в шоу Ксении Собчак, что в будущем готова лечь под нож хирурга — она хочет сделать пластику лица, сообщает Telegram-канал «Звездач» .

В последнее время образ Глюкозы сильно изменился. Некоторые пользователи Сети критикуют ее за новый имидж. Но супруг артистки Александр Чистяков не согласен с хейтерами.

По словам Глюкозы, «мужчинам нравится, когда женщина меняется». Она уверяет, что у ее мужа «сразу много женщин, но они в одной». Певица отметила, что супругу нравится ее преображение.

Она также не исключила, что сделает пластику в будущем. Глюкоза планирует капитальное вмешательство — одним разом и все лицо.

Ранее продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что попытки певицы Глюкозы вновь использовать образ бунтарки и девушки с доберманами ориентированы на юную публику. Он считает, что такой имидж вряд ли найдет отклик у более зрелой и вдумчивой аудитории.

