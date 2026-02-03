Дворцов прокомментировал возвращение Глюкозы к образу девушки с доберманами
Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что попытки певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) вновь использовать образ бунтарки и девушки с доберманами ориентированы на юную публику, однако вряд ли найдут отклик у более зрелой и вдумчивой аудитории, особенно сейчас, когда в обществе существует потребность в патриотически ориентированном творчестве. Кроме того, по его словам, на противоречивый сценический образ артистки могут оказывать влияние ее пагубные пристрастия, сообщает Общественная Служба Новостей.
По мнению эксперта, образ Глюкозы, безусловно, выделяется своей неординарностью.
«Конечно, после того как она появилась под воздействием психотропных веществ в Красноярске на концерте, она реабилитировалась. Но во второй раз ее поймали с наркотическими веществами в аэропорту. Тем не менее она сегодня выступает, и делает это довольно хорошо. Организаторы ее хотят видеть, гонорары она свои не поднимала. Попытка воскресить образ маленькой девочки с доберманами, в котором она впервые появилась на экране в нулевые, направлена, конечно, на молодую аудиторию. Естественно, долго удержаться в таком амплуа и оставаться востребованной вряд ли удастся, потому что придется постоянно подстраиваться под запросы молодежи», — отметил Дворцов.
Он также добавил, что певица не получит поддержки у аудитории, которая ценит глубину, содержание и ищет в творчестве отражение патриотических ценностей. Это также станет одной из причин, по которой ей будет сложно поддерживать выбранный ею образ. Сейчас востребовано патриотическое творчество, и публика ожидает услышать соответствующую музыку, подчеркнул продюсер.
В то же время он допустил, что возможная зависимость от вредных привычек также оказывает влияние на создаваемый звездой образ.
При этом Дворцов охарактеризовал Глюкозу как талантливую и легендарную певицу.
«Но образ этот, конечно, уже через полгода или год наскучит зрителю и слушателю», — предположил продюсер.
В заключение он выразил надежду, что певица сможет найти новые способы удивить и порадовать своих поклонников.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.