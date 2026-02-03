Дворцов прокомментировал возвращение Глюкозы к образу девушки с доберманами

Дворцов — о Глюкозе: ее образ уже через полгода или год наскучит аудитории

Продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что попытки певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) вновь использовать образ бунтарки и девушки с доберманами ориентированы на юную публику, однако вряд ли найдут отклик у более зрелой и вдумчивой аудитории, особенно сейчас, когда в обществе существует потребность в патриотически ориентированном творчестве. Кроме того, по его словам, на противоречивый сценический образ артистки могут оказывать влияние ее пагубные пристрастия, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, образ Глюкозы, безусловно, выделяется своей неординарностью.

«Конечно, после того как она появилась под воздействием психотропных веществ в Красноярске на концерте, она реабилитировалась. Но во второй раз ее поймали с наркотическими веществами в аэропорту. Тем не менее она сегодня выступает, и делает это довольно хорошо. Организаторы ее хотят видеть, гонорары она свои не поднимала. Попытка воскресить образ маленькой девочки с доберманами, в котором она впервые появилась на экране в нулевые, направлена, конечно, на молодую аудиторию. Естественно, долго удержаться в таком амплуа и оставаться востребованной вряд ли удастся, потому что придется постоянно подстраиваться под запросы молодежи», — отметил Дворцов.

Он также добавил, что певица не получит поддержки у аудитории, которая ценит глубину, содержание и ищет в творчестве отражение патриотических ценностей. Это также станет одной из причин, по которой ей будет сложно поддерживать выбранный ею образ. Сейчас востребовано патриотическое творчество, и публика ожидает услышать соответствующую музыку, подчеркнул продюсер.

В то же время он допустил, что возможная зависимость от вредных привычек также оказывает влияние на создаваемый звездой образ.

При этом Дворцов охарактеризовал Глюкозу как талантливую и легендарную певицу.

«Но образ этот, конечно, уже через полгода или год наскучит зрителю и слушателю», — предположил продюсер.

В заключение он выразил надежду, что певица сможет найти новые способы удивить и порадовать своих поклонников.

