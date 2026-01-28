Глюкоза отменила концерты в Алматы и Астане из-за проблем с организаторами

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под именем Глюкоза, объявила об отмене концертов в Алматы и Астане, которые должны были пройти 7 и 8 февраля, из-за прекращения связи со стороны организаторов, сообщает «Царьград» .

По словам артистки, организаторы перестали выходить на связь с ней и ее командой.

«Мы сделали все возможное, чтобы разрешить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства оказались сильнее. Не советую связываться с этим агентством и, в частности, с человеком по имени Сабит», — рассказала певица.

Ранее Глюкоза обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением против компании ООО «Иллюминати продакшн». Общая сумма финансовых претензий артистки составляет 340 500 рублей. Точные причины разногласий между певицей и лейблом пока не раскрываются, однако известно, что официальное финансовое состояние ответчика оставляет желать лучшего.

