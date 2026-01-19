Глюкоза против продюсера ЛСП и Feduk: подробности нового иска артистки
Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением против компании ООО «Иллюминати продакшн». Общая сумма финансовых претензий артистки составляет 340 500 рублей, узнал сайт kp.ru.
Исковое заявление было подано сразу после завершения новогодних праздников. Ответчиком выступает музыкальный лейбл IMG, соучредителем которого до недавнего времени (15 января) являлся известный белорусский продюсер Андрей Катиков, работавший с такими звездами, как ЛСП и Feduk. Примечательно, что Глюкоза инициировала судебный процесс всего за сутки до официального выхода Катикова из состава учредителей фирмы.
Согласно материалам дела, спор относится к категории гражданских правоотношений. Точные причины разногласий между певицей и лейблом пока не раскрываются, однако известно, что официальное финансовое состояние ответчика оставляет желать лучшего.
По данным сервиса Rusprofile, компания «Иллюминати продакшн», основанная в 2020 году, является убыточной. Чистые потери организации за 2024 год составили около 40 миллионов рублей.
