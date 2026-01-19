Глюкоза против продюсера ЛСП и Feduk: подробности нового иска артистки

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением против компании ООО «Иллюминати продакшн». Общая сумма финансовых претензий артистки составляет 340 500 рублей, узнал сайт kp.ru .

Исковое заявление было подано сразу после завершения новогодних праздников. Ответчиком выступает музыкальный лейбл IMG, соучредителем которого до недавнего времени (15 января) являлся известный белорусский продюсер Андрей Катиков, работавший с такими звездами, как ЛСП и Feduk. Примечательно, что Глюкоза инициировала судебный процесс всего за сутки до официального выхода Катикова из состава учредителей фирмы.

Согласно материалам дела, спор относится к категории гражданских правоотношений. Точные причины разногласий между певицей и лейблом пока не раскрываются, однако известно, что официальное финансовое состояние ответчика оставляет желать лучшего.

По данным сервиса Rusprofile, компания «Иллюминати продакшн», основанная в 2020 году, является убыточной. Чистые потери организации за 2024 год составили около 40 миллионов рублей.

