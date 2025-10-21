Глеб «Три дня дождя» попал в базу «Миротворца»*

Солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался в списке лиц, внесенных в базу «Миротворца»*. 21 октября имя музыканта было добавлено в перечень указанного ресурса, сообщает Постньюс .

Основанием послужили заявления о планируемых благотворительных концертах артиста в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Крыму в 2023 году, которые в конечном итоге так и не состоялись.

Создатели базы обвинили Глеба Викторова в «пропаганде войны», «публичной поддержке убийств граждан Украины», «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также в «соучастии в преступлениях против Украины и ее граждан».

Ранее на сайте «Миротворец»* были опубликованы личные данные 25 российских детей. Возраст самого старшего из них составляет 3,5 года, а самого младшего — 2,5 года.

* Ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ.

