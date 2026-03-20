Глеб Рыськов обжаловал решение суда по причалу Киркорова

Глеб Рыськов подал апелляцию на решение суда по причалу Киркорова

Общественный деятель Глеб Рыськов подал апелляцию на решение Красногорского суда по причалу Киркорова, признавшего законными пирс и теннисный корт Филиппа Киркорова в природоохранной зоне Москвы-реки, сообщает «Сайт MK.Ru» .

Активист обжаловал решение Красногорского суда, который ранее отклонил его иск к Филиппу Киркорову.

В феврале суд признал законными пирс и теннисный корт, установленные на участке певца в природоохранной зоне Москвы-реки.

По данным издания, апелляционная жалоба принята к производству.

Ранее Киркорова обязали выплатить 112 рублей за перекрытие пляжа в Подмосковье.

