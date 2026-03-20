Глеб Рыськов обжаловал решение суда по причалу Киркорова

Глеб Рыськов подал апелляцию на решение суда по причалу Киркорова
Фото - © Сергей Антонов / Фотобанк Лори
Общественный деятель Глеб Рыськов подал апелляцию на решение Красногорского суда по причалу Киркорова, признавшего законными пирс и теннисный корт Филиппа Киркорова в природоохранной зоне Москвы-реки, сообщает «Сайт MK.Ru».
Активист обжаловал решение Красногорского суда, который ранее отклонил его иск к Филиппу Киркорову.
В феврале суд признал законными пирс и теннисный корт, установленные на участке певца в природоохранной зоне Москвы-реки.
По данным издания, апелляционная жалоба принята к производству.
Ранее Киркорова обязали выплатить 112 рублей за перекрытие пляжа в Подмосковье.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.