Главный пародист Пугачевой продает квартиру в центре Москвы

Главный пародист Аллы Пугачевой Александр Песков вынужден распродавать имущество из-за финансовых проблем. Шоумен уже второй год пытается продать квартиру в сталинской высотке на Баррикадной стоимостью около 56 млн рублей, сообщает Mash .

Впервые двухкомнатную квартиру площадью 55 кв. м на 12-м этаже выставили на продажу в апреле прошлого года. Объявление периодически обновлялось, но стоимость оставалась в диапазоне 55–56,6 млн рублей. Однако, несмотря на все изменения, покупателей так и не нашлось.

На объекте числятся ограничения и обременения. Предположительно, они могут быть связаны с долгом 64-летнего Пескова примерно на 13 млн рублей.

Артист в данный момент не находится в розыске, задолженностей перед налоговой у него нет. При этом ситуация с заказами настолько плоха, что ему уже не первый год приходится продавать квартиру.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.