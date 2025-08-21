Глава «Росатома» выступил на одной сцене с Uma2rman в Нижнем Новгороде

Стадион «Нижний Новгород» стал площадкой для масштабного празднования 80-летнего юбилея атомной отрасли 20 августа. В концертной программе «Эра мечтателей» выступили популярные исполнители — Дима Билан, Николай Басков. Изюминкой вечера стало совместное выступление генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева с группой Uma2rman, пишет pravda-nn.ru .

Подготовка праздничного шоу велась более года под творческим руководством композитора Игоря Крутого. Грандиозное мероприятие привлекло свыше 30 тысяч зрителей, причем большинство из них — около 20 тысяч — представляли коллектив госкорпорации «Росатом».

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев вместе с группой Uma2rman положили начало мероприятию, совместно выступив с композицией «Любимый город». По словам Лихачева, это мероприятие объединило в себе различные форматы — от концерта и театральной постановки до исторических кадров и современных репортажей. Он подчеркнул, что все это составляет единую историю атомной отрасли, которая опирается на достижения прошлого, отражает настоящее и устремлена в будущее.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов атомной промышленности с 80-летним юбилеем их отрасли. По словам главы государства, благодаря этим людям в нашей стране есть надежный ядерный щит.