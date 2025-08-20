Путин: у России сформирован надежный ядерный щит

Президент России Владимир Путин 20 августа поздравил работников и ветеранов с 80-летием атомной отрасли. Он также заявил, что благодаря им у России сформирован надежный ядерный щит, говорится на сайте Кремля .

«Мы по праву гордимся именами выдающихся основателей ядерного проекта, многими поколениями талантливых ученых, инженеров, специалистов. Благодаря их профессионализму и самоотверженному труду за прошедшие годы были запущены сотни новых предприятий, научных институтов, конструкторских бюро, построен единый научно-промышленный комплекс, сформирован надежный „ядерный щит“ Родины», — сказал Путин.

По словам российского президента, отечественная атомная отрасль в настоящее время является символом технологического превосходства страны. Сотрудники «Росатома» не только сохраняют, но и развивают созидательные традиции, заложенные предыдущими поколениями.

Корпорация успешно внедряет инновационные технологии в стратегические секторы экономики, занимается модернизацией ледокольного флота и активно участвует в космических программах, реализуя важные инфраструктурные проекты.

Работникам и ветеранам атомной отрасли в праздничный день Путин пожелал здоровья и успехов. Он также выразил уверенность, что отрасль продолжит развиваться и дальше также успешно, как сегодня.