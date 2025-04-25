Глава ФПБК Бородин призвал внести Брежневу в список террористов

Певицу Веру Брежневу могут внести в список террористов за финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). С инициативой о внесении знаменитости в соответствующий список выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, пишет портал «Страсти» .

«Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооруженных сил Украины», — Бородин, подчеркнув, что официальный запрос на эту тему направит 25 апреля.

Брежнева, несмотря на то, что уехала из России после начала специальной военной операции и строит карьеру за границей, от песен на русском языке полностью не отказалась.

Ранее сообщалось, что Брежнева начала сдавать в аренду свою квартиру, расположенную в Москве. Территориально жилплощадь певицы находится в Пресненском районе столицы.