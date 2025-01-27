Генпрокуратура РФ проверит хит «Сигма бой» из-за откровенных танцев девочек

Генеральная прокуратура России проведет проверку музыкального трека-хита «Сигма бой» в связи с откровенными танцами несовершеннолетних девочек — 11-летней певицы Светланы Чертищевой (Betsy) и 12-летней Марии Янковской. На песню о сигма-самце пожаловались сторонники движения «Сорок сороков», сообщает Mash .

Они просят у генеральной прокуратуры поменять федеральный закон об информации. В нем предлагается ввести запрет на сексуализацию детей.

Сторонники «Сорока сороков» также просят ограничить проведение конкурсов красоты и модных дефиле для детей.

Песня «Сигма-бой» популярна не только в России, но и в мире. За рубежом ее распространения боятся из-за того, что она «превращает прогрессивных жителей ЕС» в «патриархальных мужчин».

Песня «Сигма бой» взорвала мировые чарты еще в декабре 2024 года. Она стала популярна в TikTok.