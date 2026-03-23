Газманов назвал причину отказа от бизнеса в пользу музыки

Народный артист России Олег Газманов объяснил, почему занимается музыкой, а не бизнесом. Он признался, что слишком доверяет людям, сообщает РИА Новости .

По словам Газманова, ему сложно вести коммерческие дела из-за излишней доверчивости.

«Одно я понял — бизнесом я не могу заниматься. Меня сразу обманывают. Поэтому занимаюсь музыкой», — отметил артист в ответ на вопрос о том, какой вид деятельности он рассматривает для себя помимо творчества.

Газманов также поделился, что пробовал себя в качестве спортивного тренера, но в этой сфере ему не удалось развиться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.