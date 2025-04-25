Газманов «наехал» на Урганта за исполнение «Москвы» на еврейский манер

Газманов назвал Урганта «иноагентом» после исполнения песни «Москва» в Израиле

Певец Олег Газманов обвинил шоумена и телеведущего Ивана Урганта в нарушении авторских прав. Гнев артиста вызвало то, что звездный ведущий спел его песню «Москва — звонят колокола» в Хайфе, заменив российские упоминания израильскими, сообщает «Царьград» .

В своих соцсетях Газманов «проехался» по Урганту из-за его выступления в израильском городе 16 апреля. По признаниям певца, ведущий его «просто огорчил» и является «иноагентом».

«Он, иноагент в Израиле, пытается серьезно петь песню „Москва“ на еврейском языке с перечислением израильских городов», — написал Газманов.

По мнению исполнителя, выступление Урганта выглядело карикатурно. В Израиле, по словам Газманова, ценят именно оригинальное исполнение его композиции.