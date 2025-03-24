Фото с операционного стола: дочь Даны Борисовой показала себя после ринопластики

Борисова, которая и сама делала пластику, уже одобрила дочери несколько процедур. Так, ранее она разрешила Полине сделать губы и «углы Джоли». Телеведущая полностью поддержала девушку, несмотря на критику со стороны общественности.

Звезда «Армейского магазина» считает, что в экспериментах с внешностью нет ничего плохого. Особенно если Полина находится под присмотром мамы и хороших врачей.

В понедельник Полина похвасталась результатами ринопластики. Она опубликовала в соцсети фото с операционного стола. Девушка показала себя до и после пластики. На фото видно, что Полина уменьшила нос и немного исправила его форму.

Ранее Дана Борисова рассказала, что после долгих лет скандалов смогла восстановить отношения с дочерью. Сейчас Полина живет и учится в Южной Корее, в Россию прилетает на праздники.