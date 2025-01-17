Адские дни: Дана Борисова рассказала о сложных отношениях с дочерью

Телеведущая Дана Борисова рассказала, как после долгих лет скандалов и непониманий ей на расстоянии удалось восстановить отношения с дочерью Полиной, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Это произошло еще в доковидный период, когда начали закрывать границы. Поля вернулась и начались просто адские дни. Каждый день мы с ней ругались, она хотела вернуться в свою британскую школу», — поделилась Борисова.

По ее словам, девочка манипулировала матерью и даже угрожала самоубийством, страдала селфхармом: резала себе кожу и избивала себя острыми и тяжелыми предметами. Решить проблему удалось только с помощью психологов.

Сейчас Полина живет и учится в Южной Корее, в Россию прилетает на праздники. С матерью у нее наладились отношения.

Дочь теледивы живо интересуется азиатской культурой и даже встречается в Корее с молодым человеком. С родителями она видится и общается редко, поэтому они успевают соскучиться друг по другу.