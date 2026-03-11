Forbes признал богатейшим режиссером в мире Стивена Спилберга

сегодня в 16:05

Культовый американский режиссер Стивен Спилберг был признан самым богатым режиссером в мире по версии журнала Forbes .

79-летний Спилберг является обладателем 7,1 млрд долларов. Состояние режиссера увеличилось на 1,8 млрд долларов по сравнению с прошлым годом.

Спилберг является одним из самых коммерчески успешных режиссеров в истории мирового кинематографа. Его фильмы собрали более 10 млрд долларов в мировом прокате.

Он также лауреат многих премий. В том числе в его копилке три «Оскара».

Спилберг снял такие знаменитые киноленты, как «Инопланетянин», «Спасти рядового Райана», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Парк юрского периода», «Список Шиндлера» и т. д. Также он занимается продюсированием и написанием сценариев.

Между тем количество долларовых миллиардеров из России побило рекордные значения, как отмечает Forbes. По сравнению с прошлым годом список пополнился девятью новыми именами и теперь включает 155 бизнесменов из РФ.

