Количество долларовых миллиардеров из России побило рекордные значения

сегодня в 22:21

Количество российских миллиардеров достигло рекордных значений. По сравнению с прошлым годом список пополнился девятью новыми именами и теперь включает 155 бизнесменов из РФ, сообщает Forbes .

Совокупное состояние богатейших россиян также обновило исторический максимум, составив 696,5 млрд долларов. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Первое место в рейтинге занял основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов с капиталом 37 млрд долларов. На втором месте оказался президент «Норникеля» Владимир Потанин — 29,7 млрд. Тройку замкнул основатель «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого оценивается в 29,5 млрд долларов.

Аналитики связывают рекордный рост показателей с укреплением рубля. За прошедший год российская валюта подорожала по отношению к доллару на 16%, что позволило значительно увеличить долларовый эквивалент активов отечественного бизнеса.

