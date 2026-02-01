Фильм о первой леди США «Мелания» бьет рекорды по кассовым сборам

Документальный фильм «Мелания», посвященный жене президента США Дональда Трампа, заработал около 2,9 млн долларов в день премьеры, которая состоялась 30 января, сообщает журнал The Hollywood Reporter .

Ожидается, что в первые выходные проката фильм соберет более 8 млн долларов, став самым кассовым документальным фильмом за последние 10 лет. В таком случае фильм «Мелания» окажется на третьей строчке среди премьер и превзойдет новый боевик «Убежище» с Джейсоном Стэйтемом.

При этом мнения о документальном фильме со стороны зрителей и критиков сильно разошлись. Фильм получил всего 6% положительных отзывов от экспертов на сайте Rotten Tomatoes. В то же время зрители оценили его на 98%, что стало рекордом среди топ-10 премьер выходных.

Фильм «Мелания» повествует о 20 днях из жизни первой леди, предшествующих инаугурации главы Белого дома. Режиссером картины выступил Бретт Ратнер.

