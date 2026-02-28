сегодня в 06:51

Филипп Киркоров выступил в Одинцове для 10 тысяч зрителей

Артист, известный своей любовью к масштабным постановкам, на этот раз превзошел ожидания, подарив зрителям путешествие по страницам своей богатой дискографии.

Концерт стартовал с мощного визуального и музыкального перфоманса, который задал тон всему вечеру.

Под оглушительные аплодисменты зала артист исполнил эффектное попурри из своих главных суперхитов разных лет. В этой динамичной нарезке, словно в калейдоскопе, мелькнули фрагменты легендарных композиций «Атлантида», «Снег», «Цвет настроения синий» и многих других, заставив многотысячный зал петь хором с первых же тактов.

Основная часть программы была посвящена новому альбому «UNO» — Киркоров исполнил с десяток песен с этой пластинки. Грандиозное шоу сопровождалось сложнейшей сценографией, десятками смен костюмов и завораживающими хореографическими номерами балета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.

Текст, фото, видео: Екатерина Данилина