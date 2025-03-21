Филипп Киркоров трогательно простился с отцом на Троекуровском кладбище

Певец Филипп Киркоров трогательно простился с отцом, народным артистом России Бедросом Киркоровым. Исполнитель отметил, что родители — это два крыла. Теперь он лишился и матери, и отца, поэтому артист перестает летать и учится ходить, передает корреспондент РИАМО.

На Троекуровском кладбище в столице завершилось прощание с Бедросом Киркоровым. Сын трогательной речью проводил его в последний путь.

«Мой папа прожил долгую и счастливую жизнь, прошел большой творческий путь. Стал любящим отцом и заботливым дедушкой. Вокруг себя он собирал только друзей и не наживал врагов. Сегодня все мы здесь — доказательство этим словам. Все проблемы, все поражения становились легче после твоих чутких слов, папа. <…> У каждого из нас есть два крыла — мать и отец. И пока они есть — мы летаем. Но сложно летать с одним крылом. А теперь мне придется научиться ходить», — высказался Киркоров.

Бедроса Киркорова похоронили 21 марта в Москве. Народный артист покоится на Троекуровском кладбище, рядом с другими известными деятелями культуры.

Попрощаться с Киркоровым пришли многие известные личности, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Бедрос Киркоров умер 18 марта. Артисту было 92 года. В последние годы жизни отец поп-короля страдал от сердечно-сосудистых заболеваний.