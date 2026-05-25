Филипп Киркоров подал в суд из-за новостей о его долгах за ЖКУ

Народный артист РФ Филипп Киркоров направил иск о защите чести к АО «Ньюс Медиа» из-за публикации новостей о якобы долгах за коммунальные услуги и просит взыскать компенсацию, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В исковом заявлении, которое поступило в Савеловский районный суд города Москвы, утверждается, что принадлежащие АО «Ньюс Медиа» интернет-издания Shot и «Лайф» одновременно опубликовали статьи о задолженности артиста за ЖКУ. Киркоров назвал эти сведения ложными.

Артист считает, что данные новости могут быть направлены на создание его негативного образа в глазах зрителей, планирующих посетить концерты Киркорова. В иске он просит признать информацию о долгах не соответствующей действительности, порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию.

Киркоров требует, чтобы Shot и «Лайф» выплатили ему по 521 тыс. рублей в качестве компенсации и покрыли расходы по уплате государственной пошлины в размере 15 тыс. рублей. Также он просит обязать ответчика опубликовать опровержение.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.