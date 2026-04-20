Филипп Киркоров обвинил Прохора Шаляпина в пиаре на его имени

Филипп Киркоров резко ответил на высказывания Прохора Шаляпина и заявил, что тот использует его имя для самопиара, сообщает infox.ru .

Филипп Киркоров прокомментировал слова Прохора Шаляпина и обвинил его в попытке привлечь внимание за счет чужой популярности. Заявление артиста прозвучало в эфире Пятого канала.

«Это нынче стало настоящей модой. Чтобы привлечь к себе внимание, необходимо упомянуть Филиппа Киркорова», — отметил артист.

Певец посоветовал коллеге сосредоточиться на создании качественного музыкального материала и новых хитов, а не искать «легких путей».

«Упомянул Филиппа и сразу из нуля стал единицей. Но это временное явление», — добавил Киркоров.

Ранее в беседе с журналисткой Ксенией Собчак Прохор Шаляпин рассказал, что в начале 2000-х Киркоров дарил ему подарки и относился к нему как к брату. По словам Шаляпина, их отношения испортились после того, как артист увидел в нем соперника.

