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Филипп Киркоров не стал отменять концерты после смерти отца

Народный артист России Филипп Киркоров переживает тяжелое время — скончался его 92-летний отец Бедрос Киркоров. Однако певец не стал отменять апрельские концерты и выйдет на сцену на радость поклонников, сообщает Woman.ru .

Из-за трагедии Киркоров отказался от светских мероприятий. Мартовских концертов у артиста не запланировано, а 25 и 26 апреля у него состоятся выступления в БКЗ «Октябрьский».

«Концерты будут», — подтвердила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

18 марта Киркоров сообщил о смерти отца. У 92-летнего артиста были давние проблемы с сердцем. Последние дни отец поп-короля российского шоу-бизнеса провел в подмосковном коттеджном поселке Береста под наблюдением сиделки.

Гражданская панихида по народному артисту России пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище в столице. Начало прощания — в 14:00.