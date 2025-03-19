Умирал в агонии: как прошли последние часы жизни Бедроса Киркорова

Популярный советский певец Бедрос Киркоров, который скончался накануне в результате остановки сердца, умирал мучительно, агония длилась несколько часов, сообщает журнал 7Дней.ru .

Последние дни отец поп-короля российского шоу-бизнеса Филиппа Киркорова провел в подмосковном коттеджном поселке Береста под наблюдением сиделки.

При этом Бедрос Филиппович игнорировал рекомендации врачей и верил своей сиделке, которая убеждала его в силе тибетской медицины. Однако травы, массажи и гирудотерапия, на которых настаивала сиделка, лишь ухудшали состояние здоровья народного артиста РФ.

Около двух часов ночи Бедрос Киркоров начал испытывать одышку и терять сознание. Затем стали отказывать внутренние органы, но сиделка продолжала самостоятельно оказывать ему помощь, проводя ингаляции и вводя кислород. Родные Киркорова-старшего вызвали скорую помощь лишь около 14:00, но спасти его уже не удалось.

Ранее стало известно, что 92-летнего народного артиста России Бедроса Киркорова похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.