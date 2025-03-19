Стали известны дата и время прощания с Бедросом Киркоровым

Прощание с Бедросом Киркоровым пройдет в Москве 21 марта в 14:00

Гражданская панихида по народному артисту России Бедросу Киркорову пройдет 21 марта на Троекуровском кладбище в столице. Об этом РИАМО сообщила директор по коммуникациям сына артиста Филиппа Киркорова Екатерина Успенская.

«Начало прощания в 14:00», — сказала Успенская.

Она добавила, что в этот день проводить в последний путь соберутся родные, близкие, коллеги и поклонники таланта Бедроса Киркорова. Народный артист ушел из жизни в 92 года.

Певец Филипп Киркоров 18 марта в соцсетях сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. У народного артиста России были давние проблемы с сердцем.

Последние дни отец поп-короля российского шоу-бизнеса провел в подмосковном коттеджном поселке Береста под наблюдением сиделки. У него остановилось сердце.