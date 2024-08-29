Фестиваль «Русское поле» пройдет 31 августа в музее-усадьбе «Коломенское»
На территории музея-усадьбы «Коломенское» 31 августа состоится Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле», сообщила корреспонденту РИАМО руководитель оргкомитета фестиваля Маргарита Железнова.
Организаторы обещают устроить полноценный русский выходной. По словам Железновой, это фестиваль для всей семьи.
«В этом году (подготовили — ред.) 13 разноплановых площадок. Каждый человек найдет увлечение по душе на фестивале. Люди приходят на поляну в Коломенском на целый день», — отметила Железнова.
По ее словам, на фестиваль участники приедут со всей России. Регионы представят что-то увлекательное и познавательное.
Например, в шатре «Национальная кухня» будут готовить старинные блюда лучшие шеф-повара Международного альянса профессиональных кулинаров.
«Для всех желающих будут проводиться мастер-классы», — отметила Железнова.
Она рассказала, что повара будут готовить по старинным рецептам. Что-то удастся попробовать и гостям фестиваля.
31 августа пройдет уже ставший уже традиционным для конца московского лета XIII фестиваль «Русское поле». Действие развернется сразу на 13 площадках, каждая из которых будет посвящена своей тематике.