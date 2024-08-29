Фестиваль «Русское поле» пройдет 31 августа в музее-усадьбе «Коломенское»

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Организаторы обещают устроить полноценный русский выходной. По словам Железновой, это фестиваль для всей семьи.

«В этом году (подготовили — ред.) 13 разноплановых площадок. Каждый человек найдет увлечение по душе на фестивале. Люди приходят на поляну в Коломенском на целый день», — отметила Железнова.

По ее словам, на фестиваль участники приедут со всей России. Регионы представят что-то увлекательное и познавательное.

Например, в шатре «Национальная кухня» будут готовить старинные блюда лучшие шеф-повара Международного альянса профессиональных кулинаров.

«Для всех желающих будут проводиться мастер-классы», — отметила Железнова.

Она рассказала, что повара будут готовить по старинным рецептам. Что-то удастся попробовать и гостям фестиваля.

31 августа пройдет уже ставший уже традиционным для конца московского лета XIII фестиваль «Русское поле». Действие развернется сразу на 13 площадках, каждая из которых будет посвящена своей тематике.