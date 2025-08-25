Фестиваль, посвященный йога-культуре, прошел в Каширском парке

Гости знакомились с различными направлениями йоги, принимали участие в творческих мастер-классах, арт-практиках, а также наслаждались чайной церемонией, лекциями и тематической ярмаркой.

Особое внимание гостей привлек мастер-класс по йоге смеха. Это направление дыхательной гимнастики, созданное в 1995 году доктором медицинских наук из Индии Маданом Катария, совместно с женой Мадхури Катария. Упражнения йоги смеха — это дыхательные практики из классической йоги с добавлением смехотерапии, игротерапии, релаксации.

Это уже второй подобный фестиваль в Кашире. В прошлом году он собрал множество участников, которые получили заряд позитива и положительных эмоций. Сегодня йога становится всё более популярной не только среди молодежи, но и среди людей старшего возраста — участников проекта «Активное долголетие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.