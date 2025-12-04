Фестиваль «Мир классического романса» пройдет в Петербурге с 5 по 8 декабря

II международный фестиваль «Мир классического романса» пройдет в Петербурге с 5 по 8 декабря. Президент фестиваля, заслуженная артистка России Оксана Федорова сообщила, что в этом году программа станет масштабнее и разнообразнее, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фестиваль «Мир классического романса» объединит музыкантов из разных стран и регионов. В программе — четыре крупных концерта, два мастер-класса, фотовыставка и специальные проекты. Организаторы сохранили основную идею популяризации романса, но расширили форматы, чтобы привлечь новую аудиторию.

Особое место в программе занимает спецпроект «Псковские сказы», посвященный Году защитника Отечества и 80-летию водружения Знамени Победы над Рейхстагом. Оксана Федорова отметила, что проект призван подчеркнуть героическую историю Пскова как города воинской славы.

Заключительный день фестиваля, 8 декабря, будет посвящен 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В Шереметевском дворце прозвучат его романсы, которые, по словам Федоровой, остаются актуальными благодаря искренности и глубине.

В рамках фестиваля 5 декабря в академии талантов пройдут мастер-классы Ирины Соболевой и Алексея Тихомирова для студентов и всех желающих. Также состоится лекция музыковеда Гюльнары Масляевой о творчестве Сергея Рахманинова с участием китайской исполнительницы Ван Цянь.

Мероприятия пройдут на знаковых площадках города: в Филармонии, Капелле и Шереметевском дворце. По мнению Федоровой, исторические залы усиливают эмоциональное восприятие камерной музыки и создают особую атмосферу для слушателей.

Оксана Федорова выразила надежду, что фестиваль поможет возродить интерес к классической музыке и станет площадкой для живого общения артистов и публики.

