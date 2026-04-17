Фестиваль «КодФЕСТ» пройдет 18 апреля в парке Солнечногорска

Фестиваль «КодФЕСТ», посвященный культурному коду города, пройдет 18 апреля в городском парке культуры и отдыха Солнечногорска. Для жителей и гостей подготовили лекции, выставки, мастер-классы и интерактивные программы, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей фестиваля ждет лекция о жизни и творчестве писателя Б. Л. Васильева, книжная выставка и показ фрагментов фильмов по его произведениям. В парке также откроют «Читальный зал на траве» с тематическими зонами, посвященными Лермонтову и Блоку. Посетители смогут принять участие в мастер-классе по декорированию закладок и познакомиться с редкими изданиями на «Литературной аллее». На поэтических скамейках разместят QR-коды для прослушивания стихотворений.

В программе также выставка «Солнечногорск: коллекция культурных жемчужин» и буккроссинг «Культурный обмен». Будут работать арт-пространства, посвященные Васе Ложкину и Исааку Левитану, а также площадка о Р. О. Фашаяне с квестом по скульптурам и мастер-классом по росписи гипсовых фигурок. Для гостей подготовили фотозону «Коты», мастер-класс по созданию фоторамки, пазлы и другие активности.

«Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города, узнать о его культурных жемчужинах, попробовать себя в новых ремеслах и просто приятно провести время», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут краеведческий квиз «Тайны города» и интерактивная программа «Жемчужины Солнечногорья». Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.