Фестиваль «Каникулы» прошел в Ленинском округе

Летний культурный фестиваль «Каникулы» продолжается в музее-заповеднике «Горки Ленинские». 7 и 8 июня для посетителей организовали творческие мастер-классы, театральные постановки, лектории и спортивные активности. Мероприятия в рамках проекта будут идти каждые выходные до 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Настоящий праздник искусства, творчества и активного образа жизни подарила жителям и гостям нашего округа команда продюсерского центра Ильи Авербуха. Культурный фестиваль „Каникулы“ проводится впервые. Площадкой выбрана территория „Горок Ленинских“ — это отличный способ объединить лучшие традиции летнего дачного отдыха, современное искусство и спорт», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Для посетителей музея-заповедника организовали мастер-классы по трендовым направлениям рукоделия: тафтингу, линогравюре, изготовлению украшений и обвесов на сумку. Кроме того, дети и взрослые мастерили воздушных змеев, а приглашенный диджей поделился со всеми желающими секретами профессионального мастерства.

Большой интерес у зрителей вызвали баттл по брейк-дансу, лекция «Как помочь ребенку полюбить читать» от книжного магазина, музыкальные психологические сказки для семейного просмотра и интерактивный спектакль-прогулка «Другой век» от Мастерской Брусникина, где гости могли окунутся в атмосферу викторианской эпохи и попробовать традиционные развлечения английской аристократии. Самые активные посетители усадьбы воспользовались возможностью провести время активно и поиграть в пинг-понг, бадминтов, фрисби, городки и другие подвижные игры.

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