Фестиваль художественного творчества «Свет Рождества» завершился в Ступине

Юных творцов поздравила заместитель главы городского округа Ступино Юлия Калинина: «Третий раз школа искусств собирает в своих стенах талантливых детей накануне новогодних и рождественских праздников. Праздничным настроением хочется поделиться с близкими. В этом году в конкурсе „Новогодняя открытка“ приняли участие 209 юных талантов, которые любят не только получать подарки, но и дарить. Ребята и их наставники подписали и отправили новогодние открытки нашим защитникам в зону проведения спецоперации. Всем, кому сейчас особенно важны строки со словами поддержки из родного дома».



Юлия Калинина вручила победителям конкурса «Новогодняя открытка» дипломы лауреатов. К поздравлению присоединилась директор Детской школы искусств Марина Подмаркова.



С творческими музыкальными подарками для участников фестиваля и их близких выступили воспитанники Детской музыкальной школы и Детской школы искусств.



Фестиваль «Свет Рождества» в рамках проекта «Зима в Подмосковье» третий раз прошел в ступинской Детской школе искусств. В мероприятиях фестиваля приняло участие свыше 400 детей из школ, учреждений дополнительного образования в сфере культуры и образования.

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