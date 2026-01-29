Фестиваль «Хрустальный лед» в Подмосковье пройдет 23 февраля

Заключительный отборочный этап и гала-концерт областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» перенесены на 23 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Финальный отборочный этап и гала-концерт I областного фестиваля по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха состоятся 23 февраля. Мероприятия были перенесены с 1 февраля из-за морозов и снегопада в Подмосковье. Решение принято для обеспечения безопасности участников и зрителей, а также создания комфортных условий на открытых площадках.

Отборочный этап пройдет в парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде и начнется в 12:00. На льду выступят фигуристы-любители, лучшие из которых примут участие в гала-концерте. Завершит программу ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья».

Гала-концерт состоится в тот же день в 16:00 в Центральном парке города Пушкино. Зрителей ждут выступления конкурсантов и ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов и звезд фигурного катания. Оценивать выступления будут чемпионы мира, заслуженные мастера спорта России Оксана Домнина и Роман Костомаров.

Организатором фестиваля выступает автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Подробности опубликованы на сайте Хрустальныйлед.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.