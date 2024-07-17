Фестиваль «Гуляй Город» пройдет в городском округе Чехов 27 июля
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Традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвященный победе в битве при Молодях, пройдет 27 июля в г. о. Чехов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Гости мероприятия перенесутся в атмосферу Руси XVI века. Фестиваль пройдет на историческом поле в селе Молоди. Он продлится с 10:00 до 24:00.
На фестивале проведут традиционные русские игры и забавы для всей семьи, мастер-классы по различным ремеслам. Также здесь состоится театрализованная военно-историческая реконструкция битвы при Молодях. Кроме того, на фестивале выступят творческие коллективы Московской области.
Для гостей будут работать торговые ряды, ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников, фудкорт с разнообразными угощениями.
С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
К месту проведения мероприятия будет организован трансфер:
- от ст. Чехов до Молоди-4 16 автобусами среднего класса;
- от МЦД Подольск 5 автобусами среднего класса.
Со станции Молоди до поля гостей будут сопровождать экскурсоводы. Для автомобилистов предусмотрены удобные подъездные пути и бесплатная парковка.
Фестиваль «Гуляй Город» проводится в округе Чехов с 2009 года. В 2022 году благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева он получил федеральный статус.
Ранее Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.