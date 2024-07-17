Фестиваль «Гуляй Город» пройдет в городском округе Чехов 27 июля

сегодня в 15:49

Традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвященный победе в битве при Молодях, пройдет 27 июля в г. о. Чехов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Гости мероприятия перенесутся в атмосферу Руси XVI века. Фестиваль пройдет на историческом поле в селе Молоди. Он продлится с 10:00 до 24:00.

На фестивале проведут традиционные русские игры и забавы для всей семьи, мастер-классы по различным ремеслам. Также здесь состоится театрализованная военно-историческая реконструкция битвы при Молодях. Кроме того, на фестивале выступят творческие коллективы Московской области.

Для гостей будут работать торговые ряды, ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников, фудкорт с разнообразными угощениями.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

К месту проведения мероприятия будет организован трансфер:

от ст. Чехов до Молоди-4 16 автобусами среднего класса;

от МЦД Подольск 5 автобусами среднего класса.

Со станции Молоди до поля гостей будут сопровождать экскурсоводы. Для автомобилистов предусмотрены удобные подъездные пути и бесплатная парковка.

Фестиваль «Гуляй Город» проводится в округе Чехов с 2009 года. В 2022 году благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева он получил федеральный статус.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.