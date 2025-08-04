Российская налоговая сняла блокировку со счетов певца Юрия Антонова

сегодня в 11:23

Сотрудники Федеральной налоговой службы разблокировали возможность осуществления операций со счетами композитора, певца и народного артиста России Юрия Антонова. До этого ФНС вводила частичное или полное приостановление ряда операций, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Ограничения обнаружили 18 и 21 июля. Однако по состоянию на начало августа блокировки операций по счетам композитора не обнаружено.

У Антонова есть ИП: он предоставляет услуги в области исполнительного искусства. ИП народный артист открыл в июле 1997 года.

В конце июня СМИ сообщили о том, что композитора госпитализировали в Москве якобы из-за заболевания сердца. Однако Антонов опроверг эту информацию.