Фанаты Оззи Осборна создали импровизированный мемориал на скамейке в Бирмингеме

Поклонники Оззи Осборна организовали импровизированный мемориал на скамейке Black Sabbath в британском Бирмингеме. Там родился артист, сообщает РИА Новости .

Фанаты приносят к мемориалу записки с теплыми словами, адресованными музыканту. Они благодарят его за музыку и признаются в любви.

Рядом со скамейкой Black Sabbath в Бирмингеме появился другой стихийный мемориал. Поклонники артиста приносят букеты к стене с граффити, который посвящен группе.

Осборн умер 22 июля в 76 лет. Он основал группу Black Sabbath, которая оказала влияние на хард-рок и хеви-метал. Самые известные хиты коллектива — Paranoid, Iron Man и War Pigs.