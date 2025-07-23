Фанаты Оззи Осборна создали импровизированный мемориал на скамейке в Бирмингеме
Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович
Поклонники Оззи Осборна организовали импровизированный мемориал на скамейке Black Sabbath в британском Бирмингеме. Там родился артист, сообщает РИА Новости.
Фанаты приносят к мемориалу записки с теплыми словами, адресованными музыканту. Они благодарят его за музыку и признаются в любви.
Рядом со скамейкой Black Sabbath в Бирмингеме появился другой стихийный мемориал. Поклонники артиста приносят букеты к стене с граффити, который посвящен группе.
Осборн умер 22 июля в 76 лет. Он основал группу Black Sabbath, которая оказала влияние на хард-рок и хеви-метал. Самые известные хиты коллектива — Paranoid, Iron Man и War Pigs.