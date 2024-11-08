«Это некрасиво»: Сосо Павлиашвили высказался о настоящей ситуации в музыке

Музыкант Сосо Павлиашвили устроил пресс-ланч, посвященный своему крупному концерту «Звезды Востока», который запланирован на 16 ноября в Live Арена. Артист поделился своими мыслями о музыкальных трендах и текущем состоянии индустрии, сообщает kp.ru .

Он высказался о дуэте Инстасамки и группы «Ленинград», отметив, что обе стороны имеют свои сильные стороны — Инстасамка добилась успеха, а «Ленинград» представляет собой известный коллектив с мудрым лидером Сергеем Шнуровым, способным создать качественный продукт.

Отвечая на вопросы о настоящей ситуации в музыке, Павлиашвили подчеркнул, что, несмотря на разнообразие, в некоторые современные направления внедряются элементы деградации.

Также он выразил обеспокоенность по поводу оскорбительных высказываний рэперов в адрес женщин.

«Я, как отец двух дочерей, не хочу, чтобы мои дочки слышали, что их можно назвать „сучками“, „чиками“ и так далее. Это некрасиво», — отметил музыкант.

Музыкант также поделился своим отношением к ремиксам, утверждая, что они могут как возвысить песню, так и испортить ее, отметив, что некоторые композиции становятся «вечными» и трудны для разрушения.